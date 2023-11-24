В Харькове установят новую быструю систему оповещения

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.
По сравнению с имеющейся системой, она будет быстрее реагировать на возможные угрозы.
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