28 ноября 2023, 10:45

Shahed могли придумать в ФРГ еще в 1980 году — Игнат

"В информпространстве гуляет информация, что Shahed придумала ФРГ еще в 1980 году. Точная копия, даже картинка — знающие люди нашли. Выходит, это не просто Иран что-то такое сделал, чего мы здесь [в Украине] не можем сделать. Это — удачная копия, сделанная благодаря "трудолюбию" иранского народа", — заявил спикер Воздушных сил в интервью "Новинарні".



Юрий Игнат добавил, что россияне не могут сами полностью изготовить Shahed. Они в состоянии собрать БПЛА, но не могут производить систему управления, GPS-навигацию, двигатели.

