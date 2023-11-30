Поездка в Израиль вряд ли спасет Илона Маска от потери рекламодателей

Столкнувшись с массовым оттоком рекламодателей из-за скандала на почве антисемитизма на платформе Х, американский миллиардер попытался позиционировать себя "как убежденного сторонника еврейского государства", полетев в Израиль, отметило издание. Но, как написало WP, эти шаги вызвали неоднозначную реакцию со стороны еврейских организаций, и пока мало признаков того, что X возвращает рекламодателей.
Маск поддержал антисемитский твит, после чего несколько известных компаний, включая Disney и Apple, перестали размещать рекламу на платформе.
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