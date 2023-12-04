ТОП продуктов, поднимающих настроение

4 декабря 2023, 13:45

А вы знали, что радость и положительные эмоции можно вызвать с помощью хорошего питания?



Гормон счастья – серотонин



Для его выработки требуются аминокислоты, витамины, углеводы, микроэлементы (особенно магний и цинк). Если рацион будет бедным и однообразным, серотонин не будет синтезироваться, и ощущение счастья вряд ли появится. Какие же продукты влияют на выработку серотонина и поднимают настроение?



Фрукты и овощи с ярким окрасом



Включите в свой рацион свеклу, цитрусовые, тыкву, персики, абрикосы, перец, морковь. Витамины, аминокислоты и микроэлементы, которые входят в их состав, помогут образованию гормона счастья.



Бананы



Содержат харман - редкий алкалоид, вызывающий эйфорию. Также в бананах много витамина В6, необходимыого для выработки серотонина.



Орехи



Способствуют синтезу гормона счастья и снижают нервное напряжение. В них содержатся мононенасыщенные жирные кислоты и витамин Е, которые оказывают успокаивающее воздействие на организм.



Рыба



В ней содержится много витаминов D и В6, а также необходимые нашему организму кислоты.



Сыры



В этом молочном продукте много триптофана, который помогает справляться со стрессом. Употребление сыра на ужин способствует крепкому сну.



Какао и шоколад



Продукты на основе какао-бобов давно известны как действенные антидепрессанты. Бодрящее воздействие шоколада и какао обусловлено наличием в этих продуктах триптофана и кофеина. Первый снимает напряжение и стресс, второй – придает энергию.



Яйца



Являются хорошим источником витаминов А, В, Е, D, а также некоторых полезных для организма жирных кислот.

Употребляйте правильные продукты для хорошего настроения и будьте счастливы!