4 декабря 2023, 13:45

ТОП продуктов, поднимающих настроение

А вы знали, что радость и положительные эмоции можно вызвать с помощью хорошего питания?

Гормон счастья – серотонин

Для его выработки требуются аминокислоты, витамины, углеводы, микроэлементы (особенно магний и цинк). Если рацион будет бедным и однообразным, серотонин не будет синтезироваться, и ощущение счастья вряд ли появится. Какие же продукты влияют на выработку серотонина и поднимают настроение?

Фрукты и овощи с ярким окрасом

Включите в свой рацион свеклу, цитрусовые, тыкву, персики, абрикосы, перец, морковь. Витамины, аминокислоты и микроэлементы, которые входят в их состав, помогут образованию гормона счастья.

Бананы

Содержат харман - редкий алкалоид, вызывающий эйфорию. Также в бананах много витамина В6, необходимыого для выработки серотонина.

Орехи

Способствуют синтезу гормона счастья и снижают нервное напряжение. В них содержатся мононенасыщенные жирные кислоты и витамин Е, которые оказывают успокаивающее воздействие на организм.

Рыба

В ней содержится много витаминов D и В6, а также необходимые нашему организму кислоты.

Сыры

В этом молочном продукте много триптофана, который помогает справляться со стрессом. Употребление сыра на ужин способствует крепкому сну.

Какао и шоколад

Продукты на основе какао-бобов давно известны как действенные антидепрессанты. Бодрящее воздействие шоколада и какао обусловлено наличием в этих продуктах триптофана и кофеина. Первый снимает напряжение и стресс, второй – придает энергию.

Яйца

Являются хорошим источником витаминов А, В, Е, D, а также некоторых полезных для организма жирных кислот.

Употребляйте правильные продукты для хорошего настроения и будьте счастливы!


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