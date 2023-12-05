Президент Болгарии ветировал соглашение о поставках БТРов Украине

5 декабря 2023, 8:45

Румен Радев сказал, что депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи, пишет Nova. bg.

По его словам, предоставленная Украине бронированная транспортная техника могла бы быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и несчастных случаев, в том числе в труднодоступных районах."Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", — заявил Радев.