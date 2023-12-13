СБУ відкрила кримінальну справу через кібератаку на "Київстар"

13 декабря 2023, 10:15

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар".



Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.



Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, - за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.