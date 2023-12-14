14 декабря 2023, 9:45

Киевстар готовит компенсации абонентам из-за технического сбоя

После полного восстановления сети, мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании.


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