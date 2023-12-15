15 декабря 2023, 14:45

Всемирный банк объявил о выделении Украине $1,34 млрд дополнительной финпомощи

Этот пакет финансирования предусматривает дальнейшую поддержку выплаты пенсий пожилым людям, грантовую поддержку внутренне перемещенных лиц, выплату заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям.



Пакет также включает в себя грант в размере $190 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF); грант в размере $20 млн от правительства Швейцарии и грант в размере $50 млн от правительства США.

