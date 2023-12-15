15 декабря 2023, 15:00

Парламент Болгарії схвалив виділення Україні допомоги у розмірі €3,6 мільярда

Народні збори Болгарії ратифікували угоду з Єврокомісією про надання Україні мікрофінансової допомоги у розмірі 3,6 млрд євро, що є другим етапом запланованої допомоги.



"За" ратифікацію проголосували 116 депутатів, 48 "проти", 6 утрималися.



Вочевидь, не обійшлось і без вистав від проросійських парламентарів: «На рахунку України вже є мільярди, які ми віддали. У той же час, болгарські діти повинні рятуватися копійками і кришечками від пляшок від нас, болгар», - заявив лідер партії "Враждане" Костадін Костадінов.

