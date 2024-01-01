Маск отключил связь с морскими дронами в ночь на 17 сентября 2022 года

Маск отключил Starlink, когда морским дронам оставалось 70 км до фрегата оккупантов "адмирал макаров", рассказал "Украинской правде" генерал с позывным Хантер.
"Федоров [глава Минцифры] пытался его убедить, но Маск не слушал. Наши тоже через свои каналы пытались разрешить ситуацию, но американцы говорят, что это, мол, частная компания, мы не можем на них давить", — вспоминает один из присутствовавших тогда в бункере, откуда велось управление дронами.
Команда попыталась вернуть дроны обратно на базу, однако доплыли только два борта из пяти.
О том, что Маск выключил Starlink во время операции СБУ, стало известно в сентябре 2023 года. Сам миллиардер уверял, что якобы ничего не отключал, но сообщил, что отказался включать сеть в районе оккупированного Крыма. Позже СБУ использовали другую связь, чтобы атаковать Крымский мост морскими дронами, поскольку "полагаться на изделия Илона Маска" в ведомстве не могли.
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