КНДР приступила к передаче баллистических ракет России, — The Wall Street Journa

4 января 2024, 14:15

Также баллистику может передать Иран.



Так же РФ планирует оснастить крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами – ЦНС.



Эта ракета имеет дальность до 1000 км. Она является по сути усовершенствованной версией советской Х-22, которая очень неточной.



Кассетные боеприпасы в этих ракетах могут привести к существенному увеличению жертв. Это еще одна причина реагировать на беспокойство.