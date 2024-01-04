4 января 2024, 14:15

КНДР приступила к передаче баллистических ракет России, — The Wall Street Journa

Также баллистику может передать Иран.

Так же РФ планирует оснастить крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами – ЦНС.

Эта ракета имеет дальность до 1000 км. Она является по сути усовершенствованной версией советской Х-22, которая очень неточной.

Кассетные боеприпасы в этих ракетах могут привести к существенному увеличению жертв. Это еще одна причина реагировать на беспокойство.


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