Также баллистику может передать Иран.
Так же РФ планирует оснастить крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами – ЦНС.
Эта ракета имеет дальность до 1000 км. Она является по сути усовершенствованной версией советской Х-22, которая очень неточной.
Кассетные боеприпасы в этих ракетах могут привести к существенному увеличению жертв. Это еще одна причина реагировать на беспокойство.
4 января 2024, 14:15
КНДР приступила к передаче баллистических ракет России, — The Wall Street Journa
Также баллистику может передать Иран.
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