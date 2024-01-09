Украинские хакеры взломали крупнейший российский "Альфа-Банк"

9 января 2024, 9:45

Как сообщили в KibОrg, в прошлом году команда в сотрудничестве с хакерами NLB получила персональные данные более 30 миллионов клиентов учреждения.

Сейчас в базе данных, которую обнародовали хакеры, содержится информация о полных именах, датах рождения, номерах телефонов, картах и счетах более 24 миллионов физических лиц — клиентов банка.Утекшие в сеть сведения действительно относятся к реальным жителям россии, удостоверились «Важные истории» путем проверки случайных строк.Банк не ответил на вопрос журналистов о том, будут ли после утечки перевыпускаться карты их клиентов.«Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и лично Михаилу Фридману. Раньше мы смогли дозвониться до него, и тот прокомментировал взлом клиентской базы банка словами: «Ну, пусть», — говорится в сообщении хакеров.