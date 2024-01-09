5 продуктов, которые могут скоро исчезнуть из-за изменения климата

Подборка продуктов, которим может грозить исчезновение по причине изменения климата.
Шоколад
Для нормального вызревания плодов деревьям какао нужны: высокая температура и влажность, освещенность круглый год, обильные осадки, плодородная почва и защита от сильного ветра. Любое нарушение этих привычных условий ведет к резкому падению урожая.
За последние 40 лет площадь территорий, пригодных для выращивания шоколадных деревьев, уже сократилась на 40%.
Бананы
Для созревания фруктов необходим постоянный полив, и это осложнит их выращивание уже в ближайшие годы. Также бананы серьезно страдают от грибковой инфекции, которая поражает целые плантации. Если темпы потепления сохранятся, то самый распространенный сорт банана «кавендиш» может исчезнуть уже через несколько десятилетий.
Кофе
Тропический климат, высокогорье, стабильная температура и обильные осадки круглый год — для выращивания кофе нужны специфические условия, которых становится все меньше. К 2050 году пригодная для выращивания кофе территория сократится вдвое, а к 2080-му это растение рискует исчезнуть полностью.
Рис
Повышение температуры и уровня моря, изменения в характере осадков из-за глобального потепления приведут к дефициту водных и земельных ресурсов, что существенно повлияет на выращивание риса. А ведь этот продукт - основной для более чем половины населения Земли.
Виноград
Если температура повысится в среднем еще на два градуса, то виноделие станет ностальгическим словом из прошлого. Виноград чувствителен к изменениям в окружающей среде. Масштабные изменения уже наблюдаются во Франции, в сердце винного производства.