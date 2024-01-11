Укроборонпром розпочинає партнерство з оборонними компаніями Литви

11 января 2024, 13:15

Відповідні листи про наміри були підписані сьогодні у Вільнюсі під час візиту президента України Володимира Зеленського.

«Дякую за нову оборонну підтримку, щодо якої зараз домовилися, – не просто за допомогу, а за спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами, того, що надзвичайно потрібне на фронті. А також щодо інших напрямів в оборонному виробництві: відповідні документи сьогодні укладені»- зазначається у дописі президента.Йдеться про литовські компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS, що спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.«Я вдячний Президенту України, Офісу Президента та нашому Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості за велику роботу, яка проведена попередньо для досягнення домовленостей з нашими новими балтійськими партнерами. <...> Ми продовжуємо працювати над поглибленням співпраці вітчизняної оборонки з інноваційними іноземними компаніями зокрема у сфері РЕБ і безпілотних систем. Це наближає нашу Перемогу та сприяє подальшому розвитку вітчизняного ОПК на шляху до створення в Україні Арсеналу вільного світу», - заявив Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.