Украина и Великобритания подпишут соглашение о сотрудничестве в киберзопасности

12 января 2024, 12:45

Как отметила пресс-служба британского правительства, соглашение, которое подпишут сегодня премьер-министр Риши Сунак и президент Владимир Зеленский в Киеве, будет первым подобным документом.

"Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности формализует ряд поддержки, которую Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Оно также обязывает Великобританию консультироваться с Украиной в случае, если она когда-либо снова подвергнется нападению со стороны россии, и предоставлять "быструю и постоянную" помощь для защиты", — говорится в сообщении.





















