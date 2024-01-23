23 января 2024, 14:45

НАТО уклало контракти на закупівлю артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд

«На ці гроші буде закуплено сотні тисяч снарядів 155 мм», - він наголосив, що у боротьбі з рф важливі артилерійські снаряди.



«Збільшення виробництва снарядів – необхідність, якщо ми хочемо продовжувати підтримувати Україну».

