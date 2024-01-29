Новые корпуса Thermaltake серии CTE E600MX

29 января 2024, 15:45

Серия CTE E600 MX унаследовала инновационный дизайн серии CTE с раздельной структурой охлаждения критически важных компонентов.

Корпус предусматривает установку графического ускорителя в трех позициях, предоставляя пользователям максимальную гибкость в создании индивидуальной конфигурации.CTE E600 MX комплектуется 400-мм кабелем PCI-E, а также имеет сменную переднюю панель. Кроме того, CTE E600 MX дает возможность установить радиатор системы жидкостного охлаждения длиной до 420 мм спереди, сзади и со стороны материнской платы, помимо этого, в корпус можно установить до четырнадцати 120-мм или двенадцати 140-мм вентиляторов.Корпуса допускают три сценария установки графического ускорителя:Парящая видеокарта. Размещение видеокарты в середине корпуса по горизонтали на специальный кронштейн и подключение с помощью райзера (кабеля-удлинителя) PCI-e 4.0 длиной 400мм.Справа торцом. Вертикальное расположение и прямое подключение видеокарты непосредственно к материнской плате.Справа лицом. Вертикальное размещение видеокарты лицом к пользователю и параллельно материнской плате. Установка при этом происходит на специальный кронштейн, а подключение с помощью райзера (кабеля-удлинителя).