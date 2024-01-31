Узбекистан продает хлопок российским оружейным заводам, несмотря на санкции

31 января 2024, 10:15

За последние 2 года, после начала войны в Украине, российские военные заводы увеличили свое производство. Это происходит в том числе за счет поставок узбекского хлопка.

Сборщики на полях собирают хлопок-сырец, из которого позже получают хлопковую целлюлозу - сырье, которое можно использовать как в гражданской, так и в оборонной промышленности. Военные заводы используют ее для изготовления одного из видов пороха и в производстве зарядов к танковым орудиям.



Отмечается, целлюлоза внесена в санкционные списки ЕС и этот товар можно ввозить в РФ только в том случае, если он не предназначается для военных нужд (русская служба BBC).