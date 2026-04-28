Казахстанский хлопок может заинтересовать Louis Vuitton и Gucci

28 апреля 2026, 12:15

Казахстан может войти в цепочку поставок самых дорогих брендов мира если в стране будет производится углеродно-нейтральный хлопок без выбросов углерода.

Об этом в интервью Kazinform заявил экс-советник генсека ООН по вопросам изменения климата и лауреат Нобелевской премии мира Квон Чон.«Если Казахстан сможет производить хлопок с нулевым уровнем выбросов углерода, такие бренды, как Louis Vuitton и Gucci, будут заинтересованы в его покупке. Им нужно сырье с нулевым углеродным следом, чтобы соответствовать новым мировым экологическим стандартам», - подчеркнул он. По словам Чона, такой подход не только увеличит доходы фермеров, но и поможет сохранить водные ресурсы и поддержать экологическую устойчивость.