2 февраля 2024, 11:15

Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны

В своей статье главком ВСУ подчеркнул, что беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из позиционной войны, которая не выгодна Украине.



"Необходимость существенно увеличить возможности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые, в свою очередь, безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны Украины", — подчеркнул Залужный.

