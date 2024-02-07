lifecell запускає нові тарифи і надає знижку для перенесених номерів

7 февраля 2024, 12:15

Мобільний оператор lifecell запустив низку нових тарифних планів для корпоративних клієнтів.

Основною перевагою нової лінійки є вдосконалене наповненнязокрема використання мобільного інтернету за кордоном й пільгові умови для перенесених (MNP) номерів.



У кінці січня для корпоративних абонентів lifecell стала доступна нова лінійка тарифів: «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес», «Бізнес Стартап» післяоплата, «Бізнес Команда» післяоплата, «Бізнес Імпульс» післяоплата, «Бізнес Актив» післяоплата, «Бізнес Прогрес» післяоплата.



Особливістю даних тарифів є те, що в більшості з них діє безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки на lifecell, велика кількість хвилин для дзвінків на інші номери по Україні. Відсьогодні в цих тарифах є можливість використовувати ГБ Інтернету в роумінгу в межах послуги «Гігабайти без кордонів».



Ще однією перевагою нових бізнес-тарифів в тому, що після використання основного пакету послуг можна замовити додатково «лайфселл Плюс» на вибір: інтернет в Україні та в роумінгу, або хвилини на інші мережі по Україні та інших. На вибір буде доступно дві опції з усього переліку, які будуть діяти кожного місяця. За бажанням їх можна змінити 1 раз на місяць на інші. Замовити додаткові послуги можна в особистому кабінеті клієнта «лайфселл Плюс» або за номером*141*31# та натиснути виклик.



«Нові бізнес-тарифи були спеціально розроблені с урахуванням потреб наших бізнес-абонентів в сучасних реаліях. Ми переконані, що з першого дня їх використання, клієнти відчують всі переваги, які вони пропонують. Крім того, завдяки акційним пропозиціям для нових корпоративних абонентів, більше нових клієнтів скористатися послугами нашої компанії», – коментує Оксана Деркач, начальник відділу рішень для корпоративного бізнесу lifecell.