7 февраля 2024, 14:15

У 2023 році lifecell розширив мережу магазинів та сервісів у них

Під брендом lifecell в 2023 році відкрили 48 нових магазинів у 18 областях України. Мережа торговельних точок під брендом оператора на кінець грудня 2023 р. склала понад 470 магазинів.



Попри повномасштабну військову агресію рф проти України, мобільний оператор lifecell продовжує надавати своїм абонентам якісне обслуговування через мережу точок продажу. У 2023 році кількість магазинів майже повернулась до рівня початку 2022 року - понад 470 магазинів у 247 містах та містечках, де працюють близько 1000 працівників.



Протягом минулого року lifecell активно розширював мережу точок продажу і відкрив 48 нових магазинів у 18 областях України, зокрема у містах, де раніше не було магазинів бренду. Це стало важливим кроком до зближення з клієнтами та абонентами, які мешкають у різних регіонах країни, зокрема в містах Арциз, Бобровиця, Бурштин, Вільногірськ, Городня, Городок, Долинська, Єланець, Жовті Води, Іванків, Іршава, Кам’янець-Подільський, Коцюбинське, Лохвиця, Пирятин, Почаїв, Старий Самбір, Чорнобай, Ярмолинці.





