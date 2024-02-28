США использовали ИИ в своих ударах в Ираке и Сирии

28 февраля 2024, 9:15

Американские военные использовали искусственный интеллект (ИИ) при определении в начале февраля целей ударов по Ираку и Сирии.

Об этом заявила представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Мур. По ее словам, технологии машинного обучения использовались для сужений круга потенциальных целей.



В ночь на 3 февраля американские ВС нанесли авиаудары по объектам спецподразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Sepah-e-Qods и связанных с ним проиранских группировок в Ираке и Сирии.