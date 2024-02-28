28 февраля 2024, 10:15

Росіяни протестували комплекс С-500, який нібито може збивати гіперзвукові цілі

Російські військові провели випробування ЗРК С-500 "Прометей".



Як вихваляються росіяни, під час цих випробувань комплекс С-500 нібито продемонстрував здатність збивати "гіперзвукові повітряні цілі".

