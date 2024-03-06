6 марта 2024, 11:15

Німеччина звинуватила двох бізнесменів у постачанні комплектуючих для "Орланів"

Підсудний, який згадується в документі як Вальдемар В., обвинувачується в скоєнні злочинів у рамках законодавства про зовнішню торгівлю та платежі.



Ще однією фігуранткою справи значиться Наталі С. Її звинувачують у пособництві та підбурюванні до деяких із цих злочинів.

