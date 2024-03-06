Німеччина звинуватила двох бізнесменів у постачанні комплектуючих для "Орланів"

Підсудний, який згадується в документі як Вальдемар В., обвинувачується в скоєнні злочинів у рамках законодавства про зовнішню торгівлю та платежі.
Ще однією фігуранткою справи значиться Наталі С. Її звинувачують у пособництві та підбурюванні до деяких із цих злочинів.
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