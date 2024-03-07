7 марта 2024, 9:15

Індія через санкції відмовилася укладати контракти з "Роснафтою", - Bloomberg

Зазначається, що «Роснефті» не вдалося укласти довгострокові контракти з найбільшими індійськими нафтопереробними заводами на придбання 500 тисяч барелів на добу.



До речі, Індія стала другим найбільшим покупцем російської нафти після вторгнення до України. На піку — у травні 2023 року — постачання досягало 2,15 млн барелів на добу.

