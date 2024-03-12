ООН допоможе відремонтувати на Харківщині понад 1000 приватних будинків

12 марта 2024, 9:15

Про це йшлося на зустрічі заступника начальника ХОВА Євгена Іванова з представниками Харківського офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

«Ми дуже вдячні УВКБ ООН та іншим міжнародним партнерам за підтримку, яка надходить жителям Харківщини з перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема – прикордонних та прифронтових населених пунктів. На сьогодні в регіоні зареєстровано близько 530 внутрішньо переміщених людей. Першочергово маємо запит на підтримку ВПО. Це питання перебуває на постійному контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова», – сказав Євген Іванов.