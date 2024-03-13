Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму $300 млн

13 марта 2024, 8:45

Это первый пакет вооружений от США в этом году – последнее такое объявление было в конце декабря.

В новый пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Вооружения будут предоставлены из составов Соединенных Штатов, заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.В Пентагоне ожидают, что оно поступит в ВСУ в кратчайшие сроки. Для финансирования пакета использовали остаточные средства, одобренные Конгрессом ранее.Впрочем, в Пентагоне подчеркнули: денег на пополнение собственных запасов оружия в США пока нет.