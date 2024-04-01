Кава подовжує молодість м'язів, – вчені

Вчені виявили, що молекула, яка міститься в каві, сприяє поліпшенню здоров'я і функціонування м'язів. Вона проявляється поступовим ослабленням м'язів через клітинні зміни, пов'язані зі старінням.
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