1 апреля 2024, 16:45

Кава подовжує молодість м'язів, – вчені

Вчені виявили, що молекула, яка міститься в каві, сприяє поліпшенню здоров'я і функціонування м'язів. Вона проявляється поступовим ослабленням м'язів через клітинні зміни, пов'язані зі старінням.

