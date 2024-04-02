2 апреля 2024, 10:15

Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракети

Міністр оборони Франції повідомив, що мова йде про броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції, але її збираються замінити новішою. Сотні одиниць будуть передані у 2024 році та на початку 2025 року.



Франція також хоче допомогти з посиленням протиповітряної оборони України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T, які є аналогами ЗРК Patriot.

