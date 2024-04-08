Создана самая большая в мире цифровая камера с разрешением 3200 Мп

8 апреля 2024, 8:45

Вес устройства составляет 3000 килограммов. Изображения, получаемые камерой, настолько огромны, что для их правильного отображения потребуется 378 телевизоров сверхвысокой четкости 4K, пишет Space.

Этот инструмент обещает раскрыть множество тайн Вселенной, он способен запечатлеть даже мяч для гольфа на расстоянии 25 километров. Камера будет использоваться в обсерватории имени Веры Рубин, чтобы исследовать эволюцию галактик, распределение темной материи и изучить Солнечную систему.Ожидается, что обсерватория начнет свою работу в январе 2025 года, что обещает принести новые открытия и расширить наше понимание Вселенной.