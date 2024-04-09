9 апреля 2024, 10:15

Германия планирует заказать два фрегата и 900 бронетранспортеров на €7 млрд

В частности, речь идет о двух фрегатах F126 на сумму около €3 млрд, в результате чего общее количество достигнет шести.



Также федеральное правительство подтвердит заказ на сумму до €4 млрд на 900 бронетранспортеров Fuchs производства Rheinmetall Landsysteme GmbH, поставки которых начнутся в 2025 году.

