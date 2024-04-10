Дроны производства США "провалились" на войне в Украине

Компания Skydio из Кремниевой долины отправила в Украину сотни своих лучших дронов для помощи в борьбе с россиянами, но оказалось, что они часто сбивались с курса и падали из-за работы российской РЭБ, говорится в публикации.
Украинцы говорят, что дроны американского производства хрупкие и неспособны преодолеть российскую технологию помех и блокировки GPS. Временами они не могли взлететь, выполнить задание или вернуться домой. Американские дроны часто не могут летать на заявленные расстояния или нести значительную полезную нагрузку.
Дроны, произведенные в Америке, как правило, дороги и их трудно ремонтировать, говорят руководители компаний-производителей дронов, украинские военные на передовой, украинские правительственные чиновники и бывшие представители Министерства обороны США.
Компания уже начала работать над новым флотом беспилотников. Ситуация обеспокоила Пентагон, которому необходимы надежные поставки тысяч небольших беспилотных аппаратов.
В отсутствие решений со стороны Запада Украина обратилась к более дешевой китайской продукции для пополнения своего арсенала беспилотников. В Украине также развита отечественная индустрия дронов, которая опирается на китайские компоненты, отмечает издание. Украинские заводы производят сотни тысяч маленьких недорогих дронов, способных нести взрывчатку. Кроме того, Украина производит более крупные дроны, которые могут наносить удары глубоко на территорию противника и достигать российских кораблей на Черном море, напоминает The Wall Street Journal.
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