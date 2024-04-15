TP-Link представляет первый датчик движения Tapo T100

15 апреля 2024, 9:45

Компактный датчик способен обнаружить движение на расстоянии до семи метров, угол обнаружения составляет 120°, умный свет загорается автоматически.

Клеевая основа позволяет разместить устройство на полке, на стене или на потолке.Умные сценарии позволят автоматизировать работу умных устройств, чтобы они срабатывали на движение. Также можно группировать устройства.Например, пользователю больше не придется искать выключатель света в темноте: свет будет автоматически загораться при обнаружении движения.Если пользователя нет дома, то при обнаружении подозрительной активности датчик отправит уведомление и активирует сигнализацию, что позволит спугнуть злоумышленников.

Датчик способен обнаружить движение на расстоянии до семи метров, а угол обнаружения составляет 120°. Возможность выбора одного из трёх уровней чувствительности позволит исключить ложную тревогу.



Можно подобрать идеальный угол наклона, чтобы датчик не срабатывал на домашних животных.



Устройство способно проработать от одной батарейки свыше двух лет.



Благодаря клеевому и магнитному основанию датчик можно без труда разместить на полке, на стене или на потолке.