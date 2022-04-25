Новинка TP-Link уличная Wi-Fi камера Tapo C320WS

25 апреля 2022, 13:15

Качественное цветное изображение даже в условиях низкой освещённости, благодаря которой разглядеть любую деталь можно даже в тени или в полной темноте.



В Merlion доступна новая уличная камера от TP-Link Tapo C320WS с цветной ночной съёмкой. В отличие от чёрно-белого изображения обычных камер изображение Tapo C320WS - цветное благодаря объективу с высоким разрешением, через который проходит больше света.

Характеристики TP-Link Tapo C320WS

Кристально чистое изображение благодаря разрешению 4 Мп

Проводное или беспроводное подключение: по кабелю Ethernet или по Wi-Fi

Ночное видение: видимость до 30 метров даже в полной темноте

Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения

Характеристики TP-Link Tapo C320WS

Сигнализация: световые и звуковые эффекты для отпугивания незваных гостей

Двусторонняя аудиосвязь: связь через встроенный микрофон и динамик

Всепогодный корпус класса IP66

Локальное хранилище позволит хранить видео на карте microSD объёмом до 256 ГБ

2K/QHD — чёткость каждого кадра



Разрешение 2560х1440 (также известное как 2K или QHD) позволит разглядеть каждую деталь, не в последнюю очередь благодаря цифровому восьмикратному зуму.



Высокочувствительная матрица Starlight – это гарантия качественного изображения даже в условиях низкой освещённости, благодаря которой разглядеть любую деталь можно даже в тени.



Если пользователь уже имеет умные устройства Tapo, он может просто добавить камеру в приложение Tapo. Если это первый девайс: надо скачать приложение Tapo, подключить камеру и следовать указаниям в приложении.