Tapo RV10 и Tapo RV10 Plus – два новых робота-пылесоса от TP-Link

27 апреля 2023, 10:45

Управлять гаджетами очень удобно с помощью простых голосовых команд через Google Ассистента и других голосовых помощников или с помощью приложения Tapo.



Есть возможность выбрать подходящую мощность всасывания. Максимальная мощность всасывания составляет 2000 Па — этого достаточно для того, чтобы качественно почистить как твёрдое, так и ковровое покрытие. Избавиться от пыли можно с помощью функции сухой уборки, а с помощью влажной — от пятен и загрязнений. Три уровня подачи воды позволят подобрать оптимальный напор для любой поверхности.

Набор передовых датчиков позволяет устройству обнаруживать преграды, благодаря чему он нигде не застрянет и никогда не упадёт с высоты, а мягкие бамперы защищают мебель, если пылесос всё же случайно заденет её. Важно, что во время уборки пылесос не будет беспокоить. Для этого используются три технологии подавления шума, они снижают громкость работы пылесоса до 53 дБ — это тише, чем работающая микроволновая печь.Умная система навигации TP-Link Tapo RV10 позволяет построить эффективный маршрут, благодаря которому пылесос не пропустит ни одного участка и не будет чистить одно и то же место дважды. Ёмкости аккумулятора 2600 мА·ч хватит на три часа непрерывной уборки от одной подзарядки. Пылесос самостоятельно возвращается на базу при низком уровне заряда аккумулятора, после чего продолжает уборку с того места, на котором остановился.После уборки пылесос автоматически очистит пылесборник на станции самоочистки, а вместительный 4-литровый пылесборник позволит производить его очистку раз в 70 дней. Для удобства при переполнении пылесборника поступит уведомление. Вкупе с высокой мощностью всасывания станции самоочистки (27 000 Па) укороченный воздуховод дает возможность очищать пылесборник пылесоса за считанные секунды и не будет оставлять после себя никакой пыли и грязи ни на полу, ни в пылесосе.Станция самоочистки определяет время, затраченное пылесосом на уборку, и автоматически подбирает соответствующую продолжительность опустошения пылесборника, чтобы не шуметь дольше нужного. Кроме того, если включён режим «Не беспокоить», самоочистка не будет выполняться в ночное время.