Похолодание в Украине привело к критическому росту потребления электроэнергии

17 апреля 2024, 13:45

По данным компании, за сутки уровень использования увеличился на 6,5%.

"Для того, чтобы покрыть такой рост, нужно дополнительно включить три-четыре блока на тепловых электростанциях. Но сейчас такой возможности нет — ТЭС являются одной из основных целей ракетных ударов россиян", — говорится в сообщении "Укрэнерго".



Как и раньше, в компании призывают экономить свет и ограничивать пользование мощными электроприборами с 19.00 до 22.00. На ТЭС продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля.