Великобританія виділить 150 млн фунтів Україні на зміцнення енергетики

22 апреля 2024, 9:15

Про це повідомив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд.

"Тактика Росії в Харкові та інших містах України демонструє повну зневагу до людського життя та міжнародних норм і законів, яких вона обіцяла дотримуватися. Вона включає подвійні удари, коли за першою повітряною атакою слідує друга, яка вбиває рятувальників, які відважно намагаються врятувати людей. Російські атаки ще раз не змогли зламати український дух. І Україна не залишиться наодинці із цими викликами", - сказав він.