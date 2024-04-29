Франция и Германия построят "танк будущего"

Накануне министры обороны Германии и Франции подписали соглашение о совместном строительстве нового танка MGCS.
Этот документ позволит приступить к разработке пилотного образца.
Проект финансируется в равных долях.
Этот танк должен стать центральным элементом наземной обороны двух стран, а также прийти на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc.
"Учитывая события в мире, мы должны разработать лучшие решения в секторе вооружений в Европе, конечно, не в краткосрочной – это не удастся, – а в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.