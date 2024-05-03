3 мая 2024, 12:45

РФ може зробити низьку навколоземну орбіту непридатною для використання

Помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб занепокоєний нещодавнім вето Москви на резолюцію ООН проти виведення ядерної зброї в космос.



"Деякі аналітики вважають, що детонація в космосі при правильній потужності в правильному місці може зробити низьку навколоземну орбіту, наприклад, непридатною для використання протягом певного періоду часу", - сказав Пламб.

