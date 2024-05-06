6 мая 2024, 9:45

За останні 2 тижні збитки для енергосистеми склали понад мільярд доларів

Дуже суттєвих збитків зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Були атаковані газосховища, – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



Блекаутів наразі немає завдяки відновлювальним джерелам енергії, - це допомагає балансувати систему.



Незважаючи на масштаб атак весною та влітку у нас є додатковий ресурс – сонце, вітер - додав міністр.

