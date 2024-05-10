Сьогодні планету накриє потужна магнітна буря

Перша її хвиля очікується у другій половині дня. Друга хвиля – завтра після полудня.
Ця буря буде найбільшою у нинішньому сплеску сонячної активності. Люди можуть відчувати прояв симптомів нездужання, нудоти, головного болю та навіть збої в роботі електроприладів.
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