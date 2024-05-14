14 мая 2024, 12:15

Американская военная помощь уже скоро прибудет в Украину — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что американский пакет военной поддержки, ранее согласованный Конгрессом США, в скором времени прибудет в Украину, пишет "Интерфакс-Украина".



"Мы восхищаемся вашей силой, вашим лидерством и стойкостью. Мы знаем, что сейчас сложные времена. И также мы знаем, что помощь уже согласована, она уже едет. Она скоро уже прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему, чтобы бороться против агрессии россии на поле боя", — заявил Блинкен во время протокольной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Он также добавил, что "США, как и многие другие партнеры Украины, уверены, что Украина достигнет победы именно на поле боя".

