16 мая 2024, 10:15

Нова пошта перерахувала 25 млн грн на оборону Харківщини

Протягом останніх двох місяців Нова пошта забезпечила потреби трьох  бригад, які зараз боронять Україну від ворога на харківському напрямку, на 15,4 млн грн.

А також додатково перерахувала 10 млн грн на посилення ППО Харкова.

Зокрема, ми закупили та передали:

БПЛА Shrike 10T;
Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro та DJI Mavic 3T;
Тягач з танковим тралом та екскаватор-навантажувач для будівництва фортифікаційних споруд;  
Зарядні станції EcoFlow;
Акумулятори для дрона;
Ноутбуки Acer, а також універсальні захищені ноутбуки для роботи в польових умовах Getaс;
Планшети Lenovo та OUKITEL;
Квадроцикли.
 
З самого початку війни Нова пошта опікується бригадами, які захищають Україну на передовій — спочатку їх було 5, а зараз вже 18. З лютого 2022 року по травень 2024 загальна сума, яку ми витратили на допомогу силам оборони,  вже перевищила 1,22 млрд грн. Зараз три з наших підопічних бригад тримають оборону на харківському напрямку. Нова пошта робить усе, аби захисники мали все необхідне, та закриває їхні запити, щойно вони з'являються.

 


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