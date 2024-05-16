Нова пошта перерахувала 25 млн грн на оборону Харківщини

16 мая 2024, 10:15

Протягом останніх двох місяців Нова пошта забезпечила потреби трьох бригад, які зараз боронять Україну від ворога на харківському напрямку, на 15,4 млн грн.

А також додатково перерахувала 10 млн грн на посилення ППО Харкова.



Зокрема, ми закупили та передали:



БПЛА Shrike 10T;

Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro та DJI Mavic 3T;

Тягач з танковим тралом та екскаватор-навантажувач для будівництва фортифікаційних споруд;

Зарядні станції EcoFlow;

Акумулятори для дрона;

Ноутбуки Acer, а також універсальні захищені ноутбуки для роботи в польових умовах Getaс;

Планшети Lenovo та OUKITEL;

Квадроцикли.



З самого початку війни Нова пошта опікується бригадами, які захищають Україну на передовій — спочатку їх було 5, а зараз вже 18. З лютого 2022 року по травень 2024 загальна сума, яку ми витратили на допомогу силам оборони, вже перевищила 1,22 млрд грн. Зараз три з наших підопічних бригад тримають оборону на харківському напрямку. Нова пошта робить усе, аби захисники мали все необхідне, та закриває їхні запити, щойно вони з'являються.



