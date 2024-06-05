Путин начал носить бронежилет на публичных мероприятиях — The Moscow Times

5 июня 2024, 10:15

По словам чиновника, который неоднократно лично видел путина во время его публичных мероприятий, носить бронежилет он начал еще в 2023 году по рекомендации федеральной службы охраны и службы безопасности президента.



"В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете", — рассказал российский чиновник изданию.