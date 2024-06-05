Китайский зонд впервые в истории собрал грунт с обратной стороны Луны

5 июня 2024, 11:15

Космический аппарат «Чанъэ-6» успешно выдержал разницу температур, а также преодолел проблемы освещения и электропитания.

Зонд взлетел с поверхности спутника Земли, неся на борту образцы грунта с обратной стороны Луны, сообщает агентство Xinhua.



А тем временем специалисты Массачусетского технологического института представили проект Momo – прототип базы на Луне. Она представляет собой модульную конструкцию, состоящую из отдельных «сот», как в пчелином улье.



В одной базе Momo могут разместиться максимум два астронавта, а каждая «сота» изготовлена из герметичной полиэтиленовой мембраны и защищена алюминиевой рамкой.



В период с 2026 по 2030 годы NASA планирует запустить миссию «Артемида-3». Вероятно, база Momo станет основным местом жительства астронавтов на Луне.