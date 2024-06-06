Нова пошта набирає підрядників для будівництва додаткових внутрішніх укриттів

6 июня 2024, 13:45

Нова пошта шукає партнерів, які можуть швидко виготовити та встановити додаткові металеві та бетонні внутрішні укриття у відділеннях, на депо та терміналах компанії.

Наша мета — поставити укриття на кожних 50 метрах, аби співробітники за секунди могли них дістатись.



У 2022-2024 роках Нова пошта побудувала та встановила 580 укриттів різного типу та інвестувала у них 400 млн грн.



Завдання зараз - за 3 місяці встановити ще 500 металевих внутрішніх укриттів для підрозділів компанії здебільшого у східних, центральних та південних областях.