Як перевірити, чи справжній чат-бот у Telegram

Чат-боти у Telegram набули неабиякого розповсюдження. Українці користуються ними, аби швидко знаходити потрібну інформацію, бронювати квитки або повідомляти державі важливу інформацію про ворога.
Однак часто, намагаючись знайти боти офіційних українських інституцій, ви можете зіткнутися з кількома схожими назвами та аватарками ботів.
російські спецслужби та шахраї створюють фейкових ботів, щоб поширювати дезінформацію чи викрадати ваші дані, а іноді, щоб псувати репутацію і підривати довіру до офіційних каналів комунікації.
Деякі перевірені боти мають спеціальну блакитну галочку, але не всі. Часто розпізнати фейк візуально буває дуже складно.
Відрізнити безпечний чат-бот від підробок допоможе інструмент «Ботчекер» на сайті Dovidka.info - https://dovidka.info/botcheker/
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