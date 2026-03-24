Як знаходити дешеві авіаквитки — 5 перевірених лайфхаків

24 марта 2026, 8:45

Коли бронювати

Системи ціноутворення авіакомпаній часто підвищують ціни вдень, коли попит найбільший. Водночас у нічні години або рано-вранці (приблизно 4:00–6:00) квитки можуть бути значно дешевшими — інколи на 30–40%.



Наприклад, переліт Будапешт–Варшава вранці може коштувати €25, а вдень ціна на той самий рейс зростає до €37–41.

Хитрість із пересадками

Іноді маршрут із пересадкою виходить дешевшим, ніж прямий переліт. Наприклад, квиток Варшава–Берлін може бути дорожчим, ніж Варшава–Берлін–Осло. У такому випадку пасажир просто завершує подорож у Берліні.



Важливо: авіакомпанії не підтримують такі дії. Якщо у вас є зворотний квиток, його можуть скасувати. Краще використовувати цей спосіб лише для перельотів в один бік і без зареєстрованого багажу.



Гра з валютою та VPN

Вартість квитків може змінюватися залежно від країни та валюти оплати. Наприклад, переліт Берлін–Стамбул може коштувати €100, але при оплаті в турецьких лірах — близько €85.



Порада: спробуйте змінити регіон через VPN і перевірити різні валюти — це може дати економію до 10–20%.



Локальні версії сайтів

Ціни на квитки можуть відрізнятися залежно від регіональної версії сайту авіакомпанії. Наприклад, на міжнародній версії Turkish Airlines переліт Будапешт–Анкара може коштувати €200, а на турецькій — €160.



Комбінування маршрутів

Іноді вигідніше скласти маршрут із кількох окремих рейсів. Наприклад, прямий переліт Варшава–Барселона може коштувати €300, тоді як комбінація Варшава–Будапешт і Будапешт–Барселона — приблизно €200.



Використовуйте сервіси на кшталт Kiwi або Skyscanner, щоб підбирати такі варіанти вручну.