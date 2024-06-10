США и их союзники заявляют, что Китай вербует их пилотов истребителей

10 июня 2024, 8:15

США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия совместно предупредили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "агрессивно вербует" западных летчиков истребителей в попытке подготовить своих собственных военных авиаторов, сообщает Financial Times.

"Чтобы преодолеть свои недостатки, НОАК активно вербует западных военных талантов для обучения своих летчиков, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с НОАК и предлагают новобранцам непомерные зарплаты", — заявили в Национальном центре контрразведки и безопасности США.



Западные партнеры в последнее время добились определенных успехов в предотвращении вербовки, но усилия НОАК продолжают "развиваться в ответ".